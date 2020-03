Coronavirus, accertamenti in corso per una donna di Atripalda sottoposta a tampone: la città con il fiato sospeso

Una donna di Atripalda ieri mattina è stata sottoposta a tampone nella propria abitazione, per stabilire se abbia contratto il contagio da Covid-19.

Personale medico del 118 appositamente vestito con indumenti anti-contagio, è giunto ieri presso l’abitazione della donna per procedere all’accertamento medico accompagnati da una pattuglia di Carabinieri. La donna, ai vicini di casa preoccupati, ha dichiarato poi nel pomeriggio che il tampone è stato effettuato in via precauzionale perché di ritorno da un viaggio di lavoro e che non presenta alcun sintomo.

Dai dati forniti ieri mattina in conferenza stampa dal sindaco di Atripalda in città risultano solo due donne in regime di isolamento fiduciario asintomatico, essendo transitate al Moscati nel giorno in cui si trovata la professoressa di Striano contagiata da Coronavirus.