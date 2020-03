Coronavirus, l’ASL esprime la propria vicinanza alla popolazione arianese

L’Asl di Avellino vuole esprimere la propria vicinanza alla popolazione irpina e in particolare a quella arianese in queste ore di grande preoccupazione legata all’Emergenza Covid 19 che sta colpendo il Paese e il territorio della Provincia di Avellino. La collaborazione della cittadinanza resta l’arma più importante per arginare il contagio.

L’Asl, in conformità al nuovo provvedimento, svolgerà una sempre maggiore attività di sorveglianza sul territorio arianese, così come nei comuni limitrofi.

Pertanto si chiede la collaborazione della cittadinanza di segnalare al Servizio di Epidemiologia e Prevenzione dell’Asl (raggiungibile al numero 0825292618 e al numero 0825 292612) i contatti avuti con i soggetti risultati positivi al fine di poter svolgere una più efficiente e proficua attività di monitoraggio del territorio.

Si rinnova l’invito a tutta la popolazione a rispettare le prescrizioni previste dalla normativa regionale e nazionale.