Coronavirus, nel Coc entrano il medico Gerardo Raffaele Piscopo e il presidente della Misericordia Vincenzo Aquino. Il sindaco: «Restate a casa, sanzioni e denunce per chi passeggia o viene trovato seduto sulle panchine». Foto

«Restate a casa, utilizzeremo il pugno di ferro contri chi passeggia o viene trovato seduto sulle panchine». A ribadirlo con forza è il sindaco di Atripalda Giuseppe Spagnuolo ieri mattina in conferenza stampa con il comandante della polizia municipale Domenico Giannetta e la consigliera comunale delegata alla Protezione civile Giuliana De Vinco.

Il primo cittadino annuncia i nuovi provvedimenti firmati di recepimento dei decreti governativi e regionali tra i quali l’ordinanza n.15 emessa dal presidente De Luca che restringe ancora di più quelli che sono i comportamenti dei cittadini con l’obbligo di restare a casa. «I cittadini hanno l’obbligo di restare a casa e uscire solo per pochi e limitati casi. I comportamenti personali sono fondamentali. In Campania, vista la densità della popolazione, siamo in attesa di un’evoluzione del numero dei contagi. Si immagina un picco per metà aprile e dobbiamo cercare di essere responsabili per superare questa situazione». Nel preannunciare un inasprimento dei controlli e sanzioni con gli agenti della Municipale «prendiamo atto di una diffusa presa di coscienza dei cittadini di Atripalda che hanno capito la serietà della situazione per contenere il contagio da Coronavirus ma si verifica ancora qualche comportamento non conforme», il primo cittadino annuncia anche i nuovi provvedimenti con la rimodulazione del Centro operativo comunale «in cui abbiamo inserito il dottore Raffaele Gerardo Piscopo come riferimento della parte medica e la Misericordia di Atripalda con il presidente Vincenzo Aquino per tutte le attività di assistenza alla popolazione. Una cabina di regina che sarà coordinata da me e dal comandante Giannetta». Il sindaco ringrazia tutti per l’impegno profuso: «un gruppo di quindici ragazzi si stanno scrivendo alla Protezione civile e li ringrazio» annuncia la chiusa del parco pubblico di San Gregorio, oltre della villa comunale e di parco Acacie fino al 25 marzo: «parco San Gregorio lo avevamo lasciato aperto per chi voleva fare sport ma alla luce della nuova norma regionale può essere un ulteriore luogo di contatto. Anche il cimitero è chiuso con i dipendenti che saranno in servizio solo due giorni a settimana, il martedì e venerdì».

Il Comandante Giannetta invece illustra l’attività di monitoraggio e controllo del rispetto delle ordinanze con posti di blocco: «Al momento non ci sono state denunce rispetto a situazioni che non erano giustificate. Ma da domani (oggi ndr) se troveremo persone sedute sulla panchina sarà formalizzata la sanzione e denuncia nonché verranno sottoposti a quarantena obbligatoria» e anche sui negozi aperti e su chi vende mascherine «I prezzi sono aumentati a monte ma monitoriamo per evitare speculazioni».

La delegata Giulia De Vinco illustra l’attività di Protezione civile «sta monitorando il territorio al fine di controllare l’ottemperanza delle direttive governative e comunali. In questo quadro di assistenza alla popolazione e per favorire i soggetti in condizioni di “fragilità sociale” (anziani e immunodepressi ) è stato istituito un servizio d’intervento da parte dei volontari. Il servizio sarà espletato per piccole necessità come la spesa o l’acquisto di medicinali. I volontari interverranno con chiamata al numero di emergenza istituito». Stampato anche un volantino con i numeri: servizio spesa a domicilio (3492312657), Servizio medicinali a domicilio (0825624343) e il servizio di assistenza psicologica con il Consorzio A5 (800313151).

Al gruppo consiliare d’opposizione “Noi Atripalda” che con una nota nella mattina aveva chiesto la sospensione delle scadenze dei tributi locali (Tari e Tosap) per tutte le attività commerciali oggetto di chiusura preventiva e il congelamento degli accertamenti in materia di Iuc e la riapertura dei termini per la richiesta di esenzione e/o riduzione Tari 2020 per famiglie, commercianti ed artigiani annunciando anche di essere pronti ad «offrire piena collaborazione alla maggioranza in termini di confronto su possibili provvedimenti di somma urgenza da adottare che rientrino nelle competenze dell’Amministrazione comunale» il sindaco ha replicato: «la collaborazione fa piacere ed è ben accetta, apprezziamo questa modalità di approccio. Il discorso tributi però mi sembra un po’ prematuro. Ad oggi non abbiamo nessun tributo in scadenza. Stiamo seguendo gli sviluppi nazionali. L’Imu è in scadenza a giugno, la Tari non l’abbiamo emessa e siamo fermi anche sugli accertamenti visto che abbiamo fermato l’attività in Comune. Non è questa la preoccupazione principale oggi degli atripaldesi. Oggi bisogna assumere atteggiamenti responsabili perché anche dal punto di vista economico prima finirà questa emergenza e meglio andrà». Infine sui diversi flash mob organizzati in città il sindaco conclude così: «C’è una tensione crescente in tutti gli individui per cui ben vengano se rappresentano una modalità per non sentirsi soli ma parte di una comunità purché non vadano in contrasto con le ordinanze».