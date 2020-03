Coronavirus, sospeso ad Atripalda il pagamento dei parcheggi blu fino al 25 marzo

Sospeso il pagamento dei parcheggi blu ad Atripalda. A seguito delle recenti misure emanate dal governo per contrastare l’emergenza Covid-19 e delle conseguenti ordinanze della Regione in materia di trasporto pubblico locale, l’Amministrazione comunale di Atripalda ha deciso di sospendere il pagamento delle tariffe di sosta per gli stalli con strisce blu in città fino al 25 marzo.