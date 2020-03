Una Control Room a Palazzo di città per attivare quanto prima l’impianto di videosorveglianza sul territorio comunale di Atripalda a salvaguardia della sicurezza. E’ l’obiettivo dell’Amministrazione comunale Spagnuolo che ha conferito l’incarico a due ditte specializzate di realizzare la centrale operativa al primo piano di Palazzo di Città. Con determina del II Settore – Servizio Manutenzione, a firma del responsabile Alfredo Berardino, è stato infatti affidato l’incarico per la realizzazione della centrale operativa, avendo ottenuto l’autorizzazione dalla Soprintendenza, con la realizzazione di una parete divisoria in cartongesso con relativi accessori, e la razionalizzazione degli impianti elettrici esistenti.

«Anche in questo periodo di grande emergenza e di limitazione del lavoro – spiega il sindaco Giuseppe Spagnuolo -, andiamo avanti nel preparare gli interventi per le altre questioni importanti del nostro comune, come la sicurezza, che si realizzeranno non appena saranno passati questi momenti di maggiore criticità».

Interventi necessari per la messa in esercizio delle telecamere di sorveglianza esistenti sul territorio a salvaguardia della sicurezza. Impegnata anche la somma complessiva di 37.332,00 euro. Per l’esecuzione dei lavori sono state contattate la ditta Giteco Srl e la Pece Srl.

Il sistema, con le sue oltre dieci telecamere collocate nei punti strategici della cittadina del Sabato, risulta spento da quasi due anni per adeguamento al G.D.P.R. entrato in vigore nel 2018.

L’intento del primo cittadino, come più volte ribadito è di «mettere a sistema con la centrale operativa dei Carabinieri il nostro impianto di videosorveglianza che è già predisposto per la lettura delle targhe delle auto e che come Amministrazione ne stiamo completando il riassetto».

Un strumento fondamentale da mettere in campo per aiutare e supportare l’azione delle forze dell’ordine nel combattere l‘ondata di furti che si è abbattuta nei mesi scorsi nell’hinterland avellinese.

Un sistema di controllo molto atteso dalla popolazione tanto che l’associazione “La Verde Collina”, proprio a seguito della escalation di furti nelle contrade rurali cittadine, aveva chiesto che la videosorveglianza comunale venisse riattiva quanto prima ed estesa anche nelle zone periferiche.

Oltre una decina sono le telecamere che negli scorsi anni hanno funzionato nel centro città con quattro varchi di rilevazione targhe: Alvanite, via Roma, via Manfredi e via Appia.