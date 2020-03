Coronavirus, sospesa la sosta a pagamento in città e intensificati i controlli

Si intensificano i controlli ad Atripalda con l’obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle propri abitazioni e la sospensione del pagamento della sosta nelle strisce blu fino al 25 marzo.

La stretta annunciata giorni fa dal sindaco Giuseppe Spagnuolo in conferenza stampa con il comandante della Polizia municipale Domenico Giannetta, sta prendendo corpo. Si rafforzano sul territorio comunale i posti di blocco e le pattuglie in campo dei vigili urbani, dei volontari della Protezione civile, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia per far rispettare i decreti governativi e regionali tra i quali l’ordinanza n.15 emessa dal presidente De Luca che restringe ancora di più quelli che sono i comportamenti dei cittadini con l’obbligo di restare a casa, pena ai trasgressori di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni.

Nel preannunciare un inasprimento dei controlli e sanzioni con gli agenti della Municipale il primo cittadino aveva dichiarato «prendiamo atto di una diffusa presa di coscienza dei cittadini di Atripalda che hanno capito la serietà della situazione per contenere il contagio da Coronavirus ma si verifica ancora qualche comportamento non conforme come le passeggiate o la sosta sulle panchine».

E proprio il sindaco, unitamente all’assessore delegato al Traffico Mirko Musto, ha firmato l’ordinanza con al quale si stabilisce la sospensione del parcheggio a pagamento fino alla 25 marzo. Sospesa anche fino a quella data l’attività di controllo da parte dei vigilini della cooperativa “Oltre L’Orizzonte” che svolgono la funzione di ausiliari al traffico.