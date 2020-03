Coronavirus, i locali di Avellino e provincia: “Restate a casa, musica in tour per stare insieme anche se distanti”

Un tour virtuale nei locali di Avellino e provincia per restare insieme anche se materialmente distanti. Questo il messaggio:

Nei momenti propizi e in quelli più difficili INSIEME è l’unica parola che può renderci più forti per cambiare il corso della storia e per lottare contro nemici invisibili.

Ognuno sta facendo la propria parte ma serve uno sforzo ancora maggiore, da questa ispirazione nasce una nuova unione, quella di tante attività che cadenzano le notti irpine che scelgono di battere presente e di farlo unite, mettendo in campo le proprie competenze e una nuova rete dando un nuovo significato a quel RESTATE A CASA che con grande rispetto e partecipazione deve coinvolgerci tutti.

L’idea è semplice ma dall’impatto potente: regalare al grande popolo irpino un attimo di bellezza condiviso, un tour virtuale nei locali, come avremmo fatto tutti noi nel fine settimana, con molti degli artisti simbolo della nostra terra che si esibiranno in diretta live dalla pagine delle attività in modo da farvi fare uno di quei giri memorabili in cui incontrarsi nei commenti, in cui godere di situazioni e musiche diverse, in cui condividere un attimo di normalità che tanto ci manca, in cui abbracciarci virtualmente rafforzando il nostro senso di comunità e compattandoci con uno slancio alla ripartenza che tutti meritiamo.

Ecco il programma:

VENERDI’

Cookie Bar – Vincenzo Russo

Avionica Avellino – Zerella

Nolurè Lounge Bar – Dario De Angelis

Bar Cappuccini – Nicola Martorano

Dwine Avellino – Sergio Tartaglia

Civico12 – Simone Pastore

Fralù Cafè – Berlino 84

MON’e banco e cucina – Fabio Grillo

Rebel – Elite

SABATO

UltraBeat Cafè – Dj Luca Frisetti

TILT – tattoo bar events – Stella Liberale

35millimetri – Nada Mas

Black House Blues Official – Nico Plescia

Dejavu – Luca Aurigemma

Jigger CocktailBar – Davide Lallo

BIG BEN – MikeLF

InCorso BAR -Coffee&More – SilvioDeNapoli

Countrysport Avellino – Giuseppe De Blasio

DOMENICA

BeviamociSu – Joe Clemente

Tavernacolo Avellino – Loris D

Nigro enoteca winebar – Luis Di Gennaro

Sa’di cucina & co – An Rì

Food&Rir (Avellino) – Si.Da.Soul Records

Naturalmente l’idea è di rendere questo format ripetibile nel tempo e ampliarlo. Per collaborare, partecipare, condividere e avere informazioni è possibile mettersi in contatto con l’associazione Progetto Caos – che si è occupata dell’organizzazione e dell’art work grafico – attraverso diversi canali (Instagram: progetto.caos Mail: info@progettocaos.it)

Tutti i link alle dirette saranno condivise giorno nell’evento che trovate QUI. E’ importante sapere che alla musica si unisce la beneficenza: sarà infatti inserito in ogni diretta un link utile per contribuire alla raccolta fondi attivata per sostenere L’Azienda Ospedaliera “Moscati” di Avellino.

Sono aperti gli inviti, facciamoci sentire, compattiamoci, balliamo attraverso la luce, costruiamo nuovi inizi in questo primo weekend di primavera di cui possiamo godere distanti, ma comunque vicini. Tutti insieme ce la faremo. Tutti insieme, andrà tutto bene!

Ci vediamo nelle nostre case, lontane da altre case in cui scegliamo di entrare nei giorni e nelle notti di una normalità che oggi facciamo fatica a ritrovare, ma che ci riprenderemo se per questo lunghissimo attimo ci sacrifichiamo alla responsabilità.