Coronavirus, il medico del Coc Gerardo Piscopo: «al di là delle regole c’è anche il buon senso personale di evitare in qualsiasi maniera di contribuire alla diffusione del virus»

«Siamo tutti sulla stessa barca, ci sono delle regole scritte ma ci sono anche delle regole di buon senso che ci deve guidare in questa battaglia. Nessuno può ledere il diritto alla salute di nessuno. In questo momento, al di là delle regole, che ci sono ci debbono essere delle regole personali che è quella di evitare in qualsiasi maniera di contribuire alla diffusione del virus». A lanciare un nuovo messaggio alla città, dopo quello dei giorni scorsi del sindaco di Atripalda Giuseppe Spagnuolo che invitava a restare a casa preannunciando il pugno di ferro contro quelli che venivano trovati in strada a passeggiare o seduti sulle panchine, questa volta a parlare è il dottore Raffaele Gerardo Piscopo, cardiologo e medico di famiglia, nominato dal primo cittadino all’interno del Centro Operativo Comunale come riferimento della parte medica unitamente al presidente della locale Misericordia Vincenzo Aquino per tutte le attività di assistenza alla popolazione. Una cabina di regina coordinata dal sindaco e dal comandante della Polizia Municipale Domenico Giannetta.

«Il virus è dentro di noi – prosegue il medico -. Dobbiamo evitare qualsiasi occasione di trasmissione da un soggetto all’altro. E tutte le cose che possono provocare la trasmissione sono tutte pericolose. Al di là di tutte le considerazioni e idee che si possono fare, ci sono delle regole non scritte, semplicemente di buon senso». Lo ribadisce il medico presente anche ieri mattina a Palazzo di città con il sindaco e la delegata alla protezione civile Giuliana De Vinco. Piscopo, come altri medici, invita i cittadini a non pensare solo al Coronavirus: «va bene informarsi, ma se siamo agitati per quello che sta accadendo, siamo nervosi e abbiamo ansa il nostro sistema immunitario va a zero. Dobbiamo stare tutti insieme nella maniera migliore possibile ma distanti».

In questi giorni di emergenza da coronavirus il gruppo comunale di Protezione civile, coordinato dalla consigliera delegata Giulia De Vinco, sta assistendo la fascia debole della comunità. «Con il passare dei giorni l’Emergenza Covid-19 ha coinvolto economicamente molte famiglie atripaldesi che hanno difficoltà a fare la spesa. Nella speranza di poter sempre garantire un aiuto sostanziale e pratico a quanti ci chiamano in difficoltà chiediamo un sostegno con la “spesa solidale” – illustra la consigliera delegata De Vinco -. All’esterno dei supermercati della città troverete dei carrelli, nei quali vi chiediamo di lasciare beni di prima necessità, sappiamo che con l’aiuto di tutti voi potremmo dare un sostegno in questo momento a quanti ne hanno bisogno».