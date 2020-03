Piazza Cassese piange Vincenzo Caputo: esempio di amore per gli spazi comuni

Piazza Cassese ad Atripalda piange Vincenzo Caputo. Con la sua passione e forza di volontà si è preso cura per anni delle aiuole dell’isola spartitraffico, in uno dei quartieri più popolosi della cittadina del Sabato. «Ho piantato fiori, rose, margherite e altre piantine che sbocceranno tra qualche settimana, appena le giornate saranno più belle e assolate. Abito nel palazzo di fronte e, tutte le mattine, vedevo questi giardini abbandonati e così ho deciso di scendere per prendermene cura». Così racconta nove anni fa alla nostra redazione la sua passione per quelle aiuole. Dietro il suo esempio altri cittadini hanno preso coscienza e cura di spazi e luoghi pubblici.

E oggi la città lo piange nell’impossibilità di un ultimo saluto per l’emergenza Coronavirus che vieta i funerali e gli abbracci ai familiari. “Oggi Siamo tanto dispiaciuti per la perdita del Caro Vincenzo Caputo venuto a mancare in un Momento così particolare per Tutti, ma non dimenticheremo Mai il Suo Altruismo per la Nostra Comunità… Esempio!!!! Un Abbraccio a Tutti i Suoi Familiari. #UnodiNoi” scrive sulla propria pagina di Facebook la Pro Loco di Atripalda.

Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della redazione.