Coronavirus, l’Asl di Avellino recluta nuovi medici

L’Asl di Avellino ha pubblicato in data odierna un nuovo Avviso di Manifestazione di Interesse per il Conferimento di Incarichi in Regime di Lavoro Autonomo per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’Emergenza COVID 19. In particolare, è stata indetta procedura d’urgenza per il conferimento di incarichi presso i Presidi Ospedalieri dell’Asl di Avellino per medici, collocati in pensione – Disciplina di Anestesia e Rianimazione, Radiodiagnostica, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Malattie Infettive, Medicina di Accettazione e d’Urgenza, Cardiologia, Medicina Interna, Ostetricia e Ginecologia, Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica. Il suddetto Avviso è disponibile sul sito dell’Asl di Avellino Concorsi e Avvisi – Sezione Avvisi con scadenza 23/3/2020.