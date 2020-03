Coronavirus, i volontari della Protezione Civile e i giovani di “Idea Atripalda” affiggono i volantini con i numeri per l’emergenza

In giro per i palazzi della città ad affiggere i volantini con i numeri da chiamare per contrastare l’emergenza Coronavirus. Sono i volontari della Protezione Civile e i giovani di “Idea Atripalda”.

L’attenzione è rivolta ai soggetti in condizioni di “fragilità sociale”, come anziani e immunodepressi, per i quali è stato istituito un servizio d’intervento da parte dei volontari. Il servizio è espletato per piccole necessità come la spesa per alimenti o l’acquisto di medicinali.

I volontari intervengono con chiamata ai numeri di emergenza istituiti.

Ben tre sono le azioni poste in essere da altrettante associazioni. Ad occuparsi del servizio spesa a domicilio, al numero 3492312657 è il Gruppo Comunale di Protezione Civile coordinato dalla consigliera delegata Giuliana De Vinco. La Confraternita della locale Misericordia, guidata da Vincenzo Aquino, è invece impegnata del servizio di consegna medicinali a domicilio al numero 0825624343. Infine in Campo il Consorzio de Servizi Sociali A5 di Atripalda della presidente Nancy Palladino che ha attivato il servizio di assistenza psicologica con il numero verde 800313151 per combattere l’ansia e le paure da Covid-19.

«Un momento di difficoltà ci chiede di essere responsabili verso la nostra comunità – spiega il referente di “Idea Atripalda” Antonio Di Gisi, già portavoce cittadino di Libera -. Abbiamo immaginato una “Atripalda Solidale”, che collaborando può superare tutto ciò. Una buona idea che stiamo mettendo in pratica. Le mascherine nascondono i sorrisi delle persone ma tra qualche tempo torneremo a sorridere tutti insieme».

“Atripalda Solidale” vuole essere una rete di volontari (già se ne contano un quindicina) che, aderendo al gruppo di Protezione civile comunale, punta ad offrire un valido supporto alle autorità competenti.

«Un periodo pieno di criticità per il nostro Paese, domani la storia ricorderà questi giorni e noi dobbiamo far sì che la memoria sia positiva. Abbiamo individuato 3 parole per affrontare questi giorni grigi: collaborazione, comunità e co-responsabilità – scrivono i giovani di Idea -. Parole che ci indicano il legame fra una posizione intersoggettiva la responsabilità comune per la storia e il tempo. Stiamo dando vita ad un piano rivolto ad anziani, disabili ed eventuali soggetti sottoposti a quarantena, per la spesa alimentare e farmacologica, permettendo di soddisfare esigenze primarie di soggetti più vulnerabili o sottoposti a restrizioni. Tutto con le dovute precauzioni».