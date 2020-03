Coronavirus, la Polizia municipale di Atripalda nelle strade con il megafono: “Restate a casa”

La Polizia municipale di Atripalda nelle strade con il megafono: “Restate a casa”. Gli uomini del comandante Giannetta sono impegnati da giorni nei pattugliamenti delle strade con posto di blocco per verificare ma anche informare la cittadinanza sul rispetto il decreto ministeriale. Questo il messaggio che informa la città:

“Si ricorda che le vigenti disposizioni in merito all’emergenza coronavirus impongono l’obbligo di rimanere a casa. Restate a casa !!!E’ consentito uscire soltanto in casi di strettissima necessità e comunque evitando assembramenti di persone e mantenendo in ogni circostanza la distanza minima superiore ad un metro da altre persone. Nell’accedere a esercizi commerciali e farmacie si chiede di rispettare rigorosamente le disposizioni dei gestori, le distanze e ogni precauzione.

Anche nei casi di stretta necessità si raccomanda di limitare al minimo gli spostamenti e rimanere nelle vicinanze della propria abitazione”.