Una Primavera di speranza con i versi di Gabriele De Masi nella Giornata mondiale della Poesia

La Primavera e la Giornata mondiale della Poesia coincidono. Questa volta, sono ancor più le attese e le speranze di giorni sereni e diversi. Anche da queste pagine, noi partecipiamo ai richiami fraterni di buona sorte per tutti. Un abbraccio in versi, che non dà rischi e ci fa vicini, sempre più vicini.