Coronavirus, guarita la moglie del ginecologo di Ariano. E’ negativo al virus il bimbo nato da donna contagiata

È stata dimessa ieri sera, dopo il risultato negativo dei due tamponi di verifica effettuati a distanza di 24 ore e dopo 14 giorni dalla positività, la prima paziente ricoverata per Covid-19 all’Azienda Ospedaliera Moscati. Si tratta di una 59enne, dal 5 marzo scorso in cura presso l’Unità Operativa di Malattie Infettive della Città Ospedaliera, assistita da personale dedicato in una stanza di isolamento a pressione negativa. La donna è il primo paziente irpino guarito dal Covid-19.

È risultato negativo al test per il Covid-19 il piccolo Mario nato da una donna contagiata di Solofra.