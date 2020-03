Coronavirus, l’accorato appello del coordinatore delle Misericordie Vincenzo Aquino: «Non abbiamo più infermieri da mandare sulle ambulanze, il sistema del 118 in Irpinia è al collasso»

«Non abbiamo più infermieri da mandare sulle ambulanze, il sistema del 118 in Irpinia è al collasso». A lanciare il drammatico messaggio è il coordinatore provinciale delle Misericordie Vincenzo Aquino, da decenni alla guida della Confraternita di Atripalda. Ne spiega i motivi in una lettera accorata indirizzata al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al Prefetto di Avellino, al Direttore generale dell’Asl di Avellino, dell’Ospedale Moscati e agli enti preposti. «Il problema che in questo momento sta logorando il sistema del 118 è in modo particolare il reclutamento da parte di strutture pubbliche degli infermieri. Questo lo si verifica in tutte le postazioni territoriali. Da quando è iniziato tale reclutamento stiamo assistendo allo svuotamento e allo snellimento della nostra forza infermieristica in carico ai punti del 118 in provincia. Un esempio lampante è quello che stiamo vivendo ad Atripalda dove da dodici infermieri ora ce sono solo due . Da qui a qualche giorno non riuscirò più ad assicurare il servizio infermieristico al 118».

Una situazione catastrofica secondo Aquino con uno svuotamento nei presidi che sta mettendo a dura prova e a rischio tutti i tipi di interventi, non solo quelli per casi di sospetti Covid-19 ma anche per tutte le altre emergenze. «Una situazione precaria in cui vige una convenzione obsoleta che da decenni stiamo provando a regolarizzare e adeguare – è l’amaro sfogo di Aquino che rappresenta il Coordinamento Zona 26 che racchiude 36 Misericordie di cui 16 convenzionate con il servizio 118 -. Questo sistema così delicato di autisti e barellieri è affidato a volontari e ora non si regge più. Alcuni di loro stanno cedendo anche psicologicamente. Questi autisti soccorritori e infermieri, che sono a carico delle confraternite e associazioni, in questo momento così critico devono essere spronati a fare e vanno contrattualizzati. Ma così com’è stiamo perdendo la nostra struttura e il nostro sistema con il personale infermieristico del 118 che è ormai allo stremo. Perciò rivolgo un appello alle strutture pubbliche. Noi siamo disposti a fornire le ambulanze».

Sempre meno infermieri sottoposti a turnazioni continue su più postazioni del 118 e sedi in comuni diversi «e questo espone tutti ad un maggiore rischio in caso di contagio». Aquino spiega meglio cosa sta accadendo da giorni nei presidi territoriali delle Misericordie: «gli infermieri che tenevamo noi in carico se ne vanno al Cotugno, al Cardarelli di Napoli o in altri ospedali come il Moscati che emettono avvisi pubblici con contratti per tre mesi. Reclutamenti che offrono 30 euro all’ora e il sogno che possa trasformarsi a tempo indeterminato li sta portando via mentre noi, come riconosciuto in convenzione, possiamo offrire solo 12 euro all’ora al lordo e senza nessuna tutela».

Da qui l’accorata lettera che vuole essere un grido d’allarme: «la comunicazione l’ho inviata agli enti preposti lo scorso 17 marzo e analoga lettera è stata inviata dalla Croce Rossa e dalle Anpas, cioè dalla quasi totalità di tutta l’emergenza territoriale della provincia di Avellino. Ma non abbiamo avuto uno straccio di cenno, di ascolto o risposta».

Non solo una denuncia di una situazione ormai critica ma quella di Aquino vuole racchiudere anche una proposta: «contrattualizzateli voi perché in questa emergenza non si può pensare di affidare un’ambulanza ad un volontario. Così avranno una tutela e uno sprone maggiore. Noi non reggiamo più né si può andare avanti con le pacche sulle spalle, senza una parola di conforto per i nostri infermieri e autisti soccorritori che trasportano pazienti contagiati da Covid-19. Per me sono degli eroi». Un’emergenza nell’emergenza con l’implosione del servizio 118 entrato in crisi proprio nel momento in cui cresce il numero di contagi in Irpinia. «Stiamo andando avanti con turni stremanti. Ci sono state delle criticità ma ad oggi riusciamo ancora a garantire il servizio. E’ capitato anche che le ambulanze sono uscite senza infermiere. Noi copriremo a malapena la settimana prossima. Tutte le postazioni sono in sofferenza, dal Vallo di Lauro a Calitri. Una nostra squadra di Fontanarosa è stata posta in quarantena e solo dopo otto giorni e solo oggi si sono presentati a fare il tampone, lasciando così sguarnito il servizio in quella zona. Una situazione catastrofica che la stiamo urlando con documentazione scritta e pec dal 17 marzo. Abbiamo provato con i nostri referenti regionali e anche con i sindaci cercando di far portare il problema ad un livello più alto ma troviamo dall’altra parte il vuoto. La sensazione è che sta arrivando uno tsunami e noi stiamo lì a guardare che cosa succede. Non c’è un momento di programmazione di quello che può accadere. Prova ne è che reclutano i nostri infermieri senza domandarsi dove stanno lavorando. Questo allarme l’ho dato venti giorni fa al dottore Bellizzi».