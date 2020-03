Coronavirus, ragazza sospetta in città: scattano i controlli. Il sindaco: “Ho segnalato la questione all’Asl”

Segnalazione e controlli sono scattati ieri ad Atripalda a seguito della presenza nei giorni scorsi in un’attività commerciale del centro di una ragazza che sarebbe risultata positiva al Covid-19.

«Ho segnalato la questione all’Asl – spiega in serata il sindaco Giuseppe Spagnuolo –. Avendo appreso la notizia che si è diffusa in mattinata di una frequentazione di una persona, non di Atripalda che risulterebbe positiva, all’interno di un’attività commerciale cittadina, ho presentata segnalazione all’Asl di effettuare un approfondimento rispetto a questa questione. Toccherà ora all’Asl inserirla nella sua filiera di ricostruzione dei contatti e degli spostamenti in modo da effettuare gli eventuali approfondimenti. Può darsi che non c’è nulla, o che i controlli sono stati già fatti o che sono stati trascurati e che ora verranno approfonditi. Non è stato chiuso nessun negozio ma naturalmente è stato avvisato anche il titolare di questa cosa».

La Polizia municipale intanto con un megafono invita i cittadini a restare a casa. Gli uomini del comandante Domenico Giannetta sono impegnati da giorni nei pattugliamenti delle strade con posto di blocco per verificare ma anche informare la cittadinanza sul rispetto del decreto ministeriale. Da ieri con il fuoristrada munito di un altoparlante stanno diffondendo un messaggio: «Si ricorda che le vigenti disposizioni in merito all’emergenza coronavirus impongono l’obbligo di rimanere a casa – recita il testo vocale -. Restate a casa! E’ consentito uscire soltanto in casi di strettissima necessità e comunque evitando assembramenti di persone e mantenendo in ogni circostanza la distanza minima superiore ad un metro da altre persone. Nell’accedere a esercizi commerciali e farmacie si chiede di rispettare rigorosamente le disposizioni dei gestori, le distanze e ogni precauzione. Anche nei casi di stretta necessità si raccomanda di limitare al minimo gli spostamenti e rimanere nelle vicinanze della propria abitazione».

«Abbiamo intensificato la presenza degli agenti per le strade – illustra l’assessore al ramo Mirko Musto – effettuando controlli sia con posti di blocco non solo fermando le auto che transitato ma anche le persone che purtroppo camminano ancora per strada. Stiamo controllando ogni giorno, sia la mattina che nel pomeriggio che nelle strutture commerciali, nei supermercati e nelle farmacie le persone rispettino le distanze di sicurezza e che non ci siano affollamenti. Con l’auto dei vigili stiamo invitando i cittadini a restare a casa e ad attenersi al DPCM ai decreti regionali. Stiamo collaborando anche con i carabinieri. Negli uffici stiamo monitorando anche le persone che sono giunte in città nei giorni scorsi dal Nord. Con la protezione civile, coordinata dalla delegata Giuliana De Vinco».

Ieri mattina, alle ore 12 in punto, hanno risuonato, rompendo un silenzio assordante, le campane delle due parrocchie cittadine, della chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire guidata da don Fabio Mauriello e quella di Santa Maria del Carmine di don Ranieri Picone.

Al termine un minuto di silenzio interrotto da applauso dai balconi per ricordare le vittime del’emergenza Coronavirus e per ringraziare tutto il personale medico e ospedaliero che sta lavorando instancabilmente mettendo a rischio la propria vita.

Infine un giovane rapper atripaldese Rocco Nunziata, in arte SickMind, ha lanciato su Facebook il suo nuovo singolo, intitolato “Covid-19 Freestyle”. Un brano che racconta le impressioni e i sentimenti del giovane artista Trap alle prese durante la pandemia mondiale da Coronavirus.