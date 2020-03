Coronavirus, la Protezione civile di Atripalda dona al Moscati dispositivi di protezione

La Protezione Civile di Atripalda, con la delegata Giuliana De Vinco, ieri ha donato all’Ospedale Moscati di Avellino, reparto di i dispositivi di protezione. Il materiale è stato consegnato al reparto di malattie infettive del Moscati.

+++COMUNICAZIONE PROTEZIONE CIVILE ATRIPALDA+++

NUMERO VERDE – 349 23 12 357

L’iniziativa è stata promossa per favorire gli anziani in condizioni di “fragilità sociale”(anziani e immunodepressi ).

Per Chiunque si trovi in difficoltà per la gestione delle cose quotidiane e’ stato istituito un servizio d’intervento da parte dei volontari. Il servizio sarà espletato per piccole necessità come la spesa o l’acquisto di medicinali.

I volontari interverranno con chiamata al numero di emergenza istituito.