Coronavirus, il bollettino della Protezione civile nazionale: decessi di nuovo in salita in un giorno a 743 ma calano i contagi

Decessi di nuovo in salita ma contagi in calo in Italia. È quanto emerge dal bollettino fornito oggi dalla Protezione Civile sull’epidemia da Coronavirus. I numeri ufficiali del 24 marzo comunicati dal capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli parlano di 743 morti rispetto ad ieri (con i decessi totali che salgono ad oltre 6.820), 54.030 i contagiati e i guariti totali a 8.326.