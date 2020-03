Coronavirus, sigillate le panchine di piazza Umberto. Giuliana De Vinco: “il gruppo di Protezione civile di Atripalda attivo per l’emergenza su più fronti”

La Protezione Civile di Atripalda ha donato all’Ospedale Moscati di Avellino, dispositivi di protezione e sicurezza. Il materiale è stato consegnato dai volontari guidati dalla consigliere delegata Giuliana De Vinco al reparto di Malattie infettive del nosocomio del capoluogo.

Presso la sede di contrada Ischia sono in distribuzione anche le mascherine solidali realizzate dalla donne atripaldesi. Ieri pomeriggio i volontari hanno anche sigillato le panchine di piazza Umberto per impedire alle persone di sedersi. «La Protezione Civile di Atripalda è un gruppo comunale e dall’inizio dell’emergenza è stato attivato in un ambito di Centro operativo comunale (Coc) al fine di gestire l’emergenza, rimettendo il coordinamento al sindaco Giuseppe Spagnuolo e al Comandante Domenico Giannetta, affidando a me la gestione dell’assistenza alla popolazione e il volontariato – illustra la delegata Giuliana De Vinco -. Nell’ambito di questo progetto mi sono spesa sin dall’inizio per occuparmi della parte comunicativa, facendo in modo che l’esistenza dell’assistenza fosse portata a conoscenza di tutti. Difatti come primo obiettivo è stato attivato un numero di emergenza a chiamata per garantire commissioni, spesa e altro alle persone appartenenti alla fascia debole della comunità. Abbiamo raggiunto telefonicamente tutti gli anziani over 70 di Atripalda così da assicurarci che in mancanza di una rete familiare avessero conoscenza del nostro servizio».

Altra iniziativa in campo la “spesa solidale”: «Mi sono attivata poi per tale iniziativa così da garantire generi di prima necessità a chi in questo momento, alla luce dell’emergenza, ha avuto anche problemi di tipo economico – prosegue la De Vinco -. Rendendomi poi conto della mancanza di mascherine di protezione mi sono nuovamente rimessa alla solidarietà dei miei cari atripaldesi chiedendo loro di fare mascherine in stoffa e donarle e così il gruppo di Protezione civile si è incaricato di distribuirle. Abbiamo anche raccolto donazioni di dispositivi di sicurezza e ci siamo recati al reparto di malattie infettive del Moscati al fine di donarli. Questa, tra le tante, è stata l’attività che più mi ha commosso. Vedere la gratitudine del personale medico quando in realtà eravamo noi ad essere emozionati alla loro presenza, loro che sono la resistenza e che in prima linea stanno combattendo e stanno provando a garantirci la risposta all’emergenza. Le persone ci possono contattare tramite la pagina Facebook “Protezione civile Atripalda “ o tramite il numero di emergenza ‪349 23 12357».