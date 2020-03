Coronavirus, Papa Francesco da una piazza San Pietro deserta: “nessuno si salva da solo”

Sotto la pioggia e in una piazza San Pietro deserta Papa Francesco prega per il mondo: “Non lasciarci in balia della tempesta”. Il Pontefice chiede a Dio di guardare alla “dolorosa condizione” in cui versa l’umanità a causa della pandemia. “Ti imploriamo: ‘Svegliati Signore!’”, dice richiamando il passo del Vangelo in cui discepoli sono atterriti dalla tempesta e Gesù dorme. Chiede anche a tutti di cambiare “rotta” tornando a Dio e ai valori veri, primo tra tutti quello della solidarietà, perché pensavamo “di rimanere sempre sani in un mondo malato”, afflitto da guerre e “ingiustizie planetarie”. Invita a confidare nel Signore perché “sappiamo, tu hai cura di noi”. Poi, prima dell’indulgenza finale Urbi et Orbi Francesco ha baciato il crocifisso: “Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si sono impadronite delle nostre vite” e “ci siamo ritrovati impauriti e smarriti”, “presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa”. “Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme. Possiamo guardare a tanti compagni di viaggio esemplari, che, nella paura, hanno reagito donando la propria vita. Nessuno si salva da solo”.