Coronavirus, domani sera si recupera la disinfezione straordinaria delle strade e sanificazione marciapiedi di Atripalda

Domani sera 29 marzo 2020, a partire dalle ore 21.00, verrà recuperato l’intervento programmato in un primo momento per il 25 marzo scorso ma poi rinviato a causa neve. E domani sera sarà così effettuata la disinfezione straordinaria per l’emergenza Covid-19 che interesserà le strade dell’intero territorio comunale. L’intervento mirerà a distruggere ed eliminare potenziali microrganismi patogeni e sarà eseguito con un prodotto disinfettante a base di Ipoclorito di Sodio (0,1%).

Durante l’intervento sarà effettuata anche la sanificazione dei marciapiedi con lancia del gruppo nebulizzante.