Ventilatori polmonari donati all’ospedale Moscati di Avellino dal Gruppo Orizzonti

Il Gruppo Orizzonti Holding, attraverso le società GDA SPA e QUIDISCOUNT SPA, gestisce con diverse insegne circa 200 punti di vendita tra supermercati, discount e cash and carry. L’iniziativa del Gruppo, finalizzata ad un tangibile contributo alla comunità, prevede la donazione di 5 ventilatori polmonari i quali saranno disponibili nelle prossime settimane presso gli ospedali: Luigi Curto di Polla, San Carlo di Potenza e San Giuseppe Moscati di Avellino.

Lo scopo di questa iniziativa, spiega in una nota il Direttore Generale Valerio Di Carlo, è quello di “essere vicini concretamente al nostro territorio in un momento di emergenza nazionale che non ha precedenti nella recente storia italiana. Si tratta di un’azione coerente alla vocazione di forte vicinanza al territorio e all’impegno quotidiano delle società GDA e QUIDISCOUNT”.