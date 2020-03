Coronavirus, quattro decessi solo oggi in Irpinia

Altre 4 vittime in Irpinia per Covid-19 e 12 contagiati per un totale di 24 vittime e 222 contagiati. E’ il bollettino di una questa domenica. Due le persone decedute al Moscati di Avellino entrambe ricoverate nell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera. Ariano Irpino piange Suor Emilia Scaperrotta, 79 anni di Ariano Irpino, ricoverata dal 17 marzo scorso. Le sue condizioni erano peggiorate notevolmente durante il ricovero. L’altra vittima è un uomo 77 anni di Trevico ricoverato dal 23 marzo scorso.