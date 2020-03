L’atripaldese Eva Alvino nominata Vice console di Miami negli Usa: le congratulazioni del sindaco Giuseppe Spagnuolo

In questi giorni così difficili e per certi versi drammatici, siamo quasi unicamente e costantemente concentrati a seguire l’evoluzione dell’emergenza ed a come adeguarci nel nostro affannoso vivere quotidiano. Sono giorni sempre più pieni di angosce e preoccupazioni, sia per il presente che per il futuro.

In queste circostanze, però, anche una buona notizia, sempre più rara, può aiutare a ricordarci che da questo periodo si uscirà e che presto vedremo la luce alla fine del tunnel in cui siamo.

E per questo mi fa molto piacere rendere pubblico un successo che una nostra concittadina ha conseguito, suo malgrado proprio in questi tristi giorni, nell’ambito di un percorso di studi e di carriera che la vede eccellere in ambito nazionale e internazionale.

Mi riferisco alla dott.ssa Eva Alvino che il giorno otto di questo mese è stata nominata Vice Console Generale presso il Consolato Italiano di Miami negli Stati Uniti d’America. Dal giorno 21 è anche Prima Segretaria.

E’ davvero un vanto per la nostra città, ed avrebbe meritato ben altro encomio e festeggiamento un risultato di tale portata. Ma la notizia può essere di conforto a tutti, per ricordare a noi stessi che il nostro futuro sarà migliore se ci affideremo molto di più a studio, sacrificio, competenze e rigore, in ambito sia personale che collettivo.

Non posso non fare i più cari e sentiti auguri alla famiglia di Eva ed in particolare ai suoi genitori, Federico e Rita; per i festeggiamenti ci prendiamo soltanto un pò di tempo e ne riparleremo spero a breve. Congratulazioni Eva.

Il Sindaco

Ing. Giuseppe Spagnuolo