Coronavirus, due giovani commercianti atripaldesi donano mascherine protettive alla città e chirurgiche all’ospedale Moscati

Al fianco dei cittadini, delle forze dell’ordine e delle associazioni di Atripalda contro il Coronavirus. Due giovani imprenditori locali, Salvatore Cacace e Danila Scioscia, titolari del negozio “Il Bello del Casa” hanno donato nei giorni scorsi mascherine protettive in tessuto lavabile alle forze dell’ordine locali, agli esercenti, alle farmacie, alla Protezione Civile e all’associazione di Alvanite. Altre 500 mascherine chirurgiche sono state consegnate all’ospedale Moscati di Avellino. Un gesto di grande solidarietà.

«In un momento di emergenza cosi difficile, anche i piccoli gesti assumono grande significato. Titolari dei negozi “Il Bello della casa” abbiamo donato alla nostra comunità di Atripalda 1000 mascherine protettive in tessuto lavabile, ripartite tra le forze dell’ordine locali, esercenti, farmacie, Associazioni e Protezione Civile di Atripalda, che ha provveduto a distribuirle alla cittadinanza – raccontano i due giovani titolari -. Inoltre abbiamo donato tessuti ed elastici, per la produzione di oltre 2500 mascherine (solidali). All’ospedale Moscati di Avellino sono state donate 500 mascherine Chirurgiche. Colgo l’occasione per ringraziare i ragazzi dell’Associazione Culturale di Alvanite e il Coordinatore della Protezione Civile di Atripalda Giuseppe Barretta con tutti i volontari per la fattiva collaborazione, la sensibilità e l’impegno profuso. Questo gesto ci ha fatto sentire migliori! È proprio vero “donare fa bene” non molliamo!».