Coronavirus, attivato un Iban per raccogliere fondi con finalità di assistenza alla popolazione

Attivato un Iban (IT88L0538775660000003201763) sul conto corrente della Protezione civile di Atripalda per raccogliere fondi per l’emergenza Coronavirus con finalità di assistenza alla popolazione.

«Questo è l’Iban per chiunque volesse sostenere in questo momento la Protezione civile di Atripalda in tutte le attività di assistenza alla popolazione in emergenza Covid-19 – spiega la delegata alla Protezione civile, Giuliana De Vinco -. Grazie a chiunque in questo momento decide di sostenerci».

Presso la sede della Protezione Civile, in contrada Ischia, sono in distribuzione le mascherine. Dalle ore 9.30 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18.30 si può richiedere una mascherina per nucleo familiare al numero 3482590185.