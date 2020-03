Coronavirus, bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio questa mattina dinanzi Palazzo di città. Il vicesindaco Anna Nazzaro: “stare in casa è l’unico farmaco che abbiamo per controllare i contagi”

Bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio questa mattina dinanzi Palazzo di città ad Atripalda. In piazza Municipio con la fascia tricolore il vicesindaco Anna Nazzaro (in sostituzione del primo cittadino), il comandante della Polizia municipale Domenico Giannetta, il coordinatore della Protezione civile cittadina Giuseppe Barretta, la delegata Giuliana De Vinco e gli assessori Massimiliano Del Mauro, Mirko Musto e Antonella Gambale e la dirigente Katia Bocchino.

« Iniziativa promossa dal presidente dell’Anci. Un invito che abbiamo accolto subito per dovere morale e solidale – spiega il vicesindaco Anna Nazzaro, che ha indossato la fascia tricolore -. Mai come in questo momento trovo sia importante la coesione e l’unità dei territori. Un minuto di silenzio in segno di lutto per ricordare le vittime del Coronavirus e per dare vicinanza alle famiglie colpite dal lutto in maniera diretta. Vogliamo onorare anche il sacrificio e l’impegno dei medici e degli operatori sanitari e quanti affrontano quest’emergenza dando il loro contributo ogni giorno nei vari luoghi di lavoro e volontariato. Mi sento vicina a quanti, oltre allo sconforto della pandemia, vivono la grande incertezza economica. Voglio rivolgere un pensiero ai possessori di partita Iva, settore che vede coinvolta anche la mia famiglia in prima persona. Dobbiamo essere solidali e di sostegno l’uno all’altro, le soluzioni vanno trovate insieme e noi ci sforzeremo a metterle in atto con tutti gli strumenti a disposizione che abbiamo. Un ringraziamento a tutta la comunità per la serietà e il rispetto con cui sta affrontando l’emergenza. Un abbraccio ideale, ma con il cuore, a tutti i bambini della comunità che sono i nostri veri eroi. Continuiamo a stare in casa perché sappiamo bene che questo è l’unico farmaco che abbiamo a disposizione per controllare i contagi. Uniti anche se distanti ce la faremo ».