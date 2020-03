Coronavirus, secondo caso positivo ad Atripalda: il messaggio del sindaco Spagnuolo

Cari concittadini si registra oggi un altro caso di positività, il secondo, nel territorio di Atripalda.

Si tratta di un caso collegato al primo, per cui non vi sono nuove e diverse filiere di eventuali contatti pregressi che possano destare particolari preoccupazioni di contagio.

Il soggetto era già in isolamento in un’ abitazione cittadina in quanto aveva avuto contatti con il caso risultato positivo.

Non risultano al momento particolari preoccupazioni in merito alle sue condizioni di salute.

Invito la cittadinanza alla calma e al rispetto delle regole. “RESTATE A CASA E INSIEME CE LA FAREMO”.

Il sindaco

Giuseppe Spagnuolo