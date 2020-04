Coronavirus, i “positivi guariti” da oggi trasferiti alla clinica Santa Rita di Atripalda e in altre strutture private

Da oggi dovrebbe entrare in vigore l’accordo raggiunto tra la Regione Campania e le cliniche private accreditate al sistema sanitario regionale in cui saranno trasferiti i pazienti Covid-19 che clinicamente sono guariti negli ospedali ma che risultano ancora positivi al tampone. Ma anche pazienti no Covid, con ognuna delle strutture che parteciperà all’accordo in base alle proprie specializzazioni e per un certo numero di posti.

Tra le strutture strutture private è interessata anche la Clinica Santa Rita di Atripalda in via Appia dove saranno ben 60 i posti letto destinati a ricoveri ordinari e a pazienti risultati positivi al Covid-19 di media e lieve entità.

Interessate dal trasferimento anche la Montevergine di Mercogliano, la Malzoni di Avellino Villa Ester di Avellino e Villa Maria dia Mirabella Eclano.

Un accordo che punta così a ridurre la pressione sulle strutture sanitarie pubbliche e liberare posti per nuovi contagiati.