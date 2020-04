Coronavirus, igienizzanti distribuiti gratuitamente con il contributo della Capaldo Spa

“Grazie a una famiglia di imprenditori dell’avellinese, la famiglia Capaldo, abbiamo deciso di diversificare la nostra produzione con igienizzanti per mani, ambienti e superfici. Loro hanno comprato il 20% della nostra produzione. E doniamo questi prodotti gratuitamente a chi ne ha bisogno, come per esempio la Croce Rossa e i vigili del Fuoco. Noi non sappiamo a chi offrire i nostri materiali, chi vuole i nostri prodotti ci avvisi. Noi siamo terroni doc, di necessità facciamo virtù per dare il meglio”. A parlare in un servizio al Tg regionale di Rai Tre è l’ingegnere napoletano Giovanni Capizzi, che ha avviato la collaborazione con la Capaldo SpA per produrre materiali utili per l’emergenza Coronavirus.