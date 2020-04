Coronavirus, il consigliere comunale Francesco Mazzariello da domani presso “L’Indipendente” distribuisce buoni spesa: «E’ il momento di dare a chi ha più bisogno»

«E’ il momento di dare a chi ha più bisogno». Il consigliere comunale Francesco Mazzariello ha deciso con la sua azienda “Airmec “ di mettere a disposizione della città dei buoni spesa che saranno da domani in distribuzione presso la sede dell’associazione “L’Indipendente” in piazza Umberto ad Atripalda. Una sorta di “spesa sospesa” consegnata direttamente ai più bisognosi dal consigliere comunale. L’emergenza per il Coronavirus morde ampliando a dismisura la fascia di popolazione che si ritrova in gravi difficoltà economiche. «Ho scelto di farla in questa sede la distribuzione dei buoni sia perché sono il presidente dell’associazione ma anche perché è un luogo facilmente raggiungibile, al centro della città, in piazza Umberto, dove ci sono parcheggi. Un cittadino di buona volontà deve fare questo e un amministratore che occupa una carica pubblica, se lo può fare, deve fare il doppio. Un aiuto che si va ad unire a quello che sta facendo il Comune perché è il momento della velocità, di dover agire rapidamente. Visto che ci vorrà molto più tempo per distribuire gli 86mila euro assegnati dal Governo ad Atripalda questi buoni spesa vogliono essere un affiancamento, in modo da consentire a famiglie indigenti di poter vivere con più tranquillità per i prossimi quindici giorni, in attesa che l’Amministrazione distribuisca i fondi arrivati».

La consegna dei buoni avverrà tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 14 alle ore 16 «Ci sarà solo io a consegnarli». I buoni potranno essere poi spesi in cinque piccoli negozi della città «non ho scelto i grandi supermercati ma cinque piccoli negozi atripaldesi per dare una boccata di ossigeno anche a loro. Ho scelto due minimarket, un fruttivendolo, una macelleria e una pescheria». Potranno richiedere il buono le famiglie in difficoltà «chi non ha lavoro, chi l’ha perso a seguito dell’emergenza, chi faceva lavori precari o a nero, con famiglie numerose e che il lockdown ha lasciato senza reddito. Devono essere necessariamente residenti ad Atripalda».

Il consigliere rivolge anche un appello «mi auguro che rispondano persone che hanno davvero necessità. Mia madre mi ha insegnato ad aiutare il prossimo, e oggi ancora di più non posso tirami indietro».

I buoni saranno ad esaurimento «ho messo a disposizione una cifra importante. Naturalmente quando saranno finiti mi impegnerò a trovare altre risorse. Questo vuole essere anche un pensiero per Pasqua da parte mia». La consegna dei buoni inizierà già da domani pomeriggio «coloro che li riceveranno, ritirandoli presso la sede dell’Indipendente, potranno utilizzarli da subito nei cinque negozi dove potranno comprare quello che vogliono e di cui hanno più bisogno. Ho scelto questa modalità e non la spesa solidale perché i cittadini così sono liberi di rifornirsi dei prodotti di cui hanno davvero bisogno».

Mazzariello racconta anche un episodio che l’ha molto colpito giorni fa. «In un supermercato c’era una signora che dinanzi la cassa non è riuscita a pagare il conto, riconsegnando così all’addetto per più volte molti dei beni che aveva prelevato dagli scaffali, sperando così di raggiungere la cifra che poteva pagare. Una signora che mostrava tanta dignità e che mi ha fatto aprire gli occhi. In questo momento tante persone che finora stavano bene apparentemente ora hanno più bisogno. Da qui quest’iniziativa che con la mia azienda posso fare grazie anche alla possibilità concessa dai governi passati di portare in detrazione sulle tasse alcune donazioni».