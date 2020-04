Coronavirus, l’Irpinia piange Franco Lo Conte

Un’altra triste notizia per Ariano e l’Irpinia. Franco Lo Conte, ex consigliere provinciale, non ce l’ha fatta a vincere la sua battaglia contro il Coronavirus. La sua vita si è spenta oggi nel reparto di rianimazione dell’ ospedale Sant’ Ottone Frangipane di Ariano.

68 anni, molto noto per il suo impegno politico al livello comunale e provinciale, è la 28esima vittima in Irpinia dall’inizio dell’emergenza. La 12esima ad Ariano.