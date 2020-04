Coronavirus, il sindaco ordina la sanificazione dei condomini e con il Consorzio attiva servizio di assistenza alla popolazione per approvvigionamento beni di prima necessità

L’aveva preannunciato il sindaco Giuseppe Spagnuolo dopo i primi due casi di contagio in città e ieri ha firmato l’ordinanza con la quale intima fino al 30 aprile a tutti gli amministratori di condominio di Atripalda di procedere alla sanificazione degli ambienti comuni «ogni 15 giorni a decorrere dalla data della precedente sanificazione». Avranno dieci giorni da ieri per ottemperare a tale obbligo «attraverso ditte specializzate, imprese di pulizia, soggetti muniti di Dpi» utilizzando prodotti a base di etanolo, cloro e candeggina. «L’avvenuta sanificazione degli ambienti deve essere comunicata, con modello di autocertificazione, al comando di Polizia municipale». Multe da 400 euro a 3mila euro per il mancato adempimento dell’intervento.

Sempre il primo cittadino, con un altro avviso, a firma anche dell’assessore ai Servizi Sociali Nancy Palladino, presidente del Consorzio dei Servizi Sociali A5, ha attivato un servizio di assistenza alla popolazione per approvvigionamento dei beni di prima necessità per persone in difficoltà. Si tratta di un intervento straordinario rivolto a chi non beneficia del reddito i cittadinanza e si trova in condizione di contingenza economica derivata dalla momentanea sospensione dello stipendio o dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza. Le richieste potranno essere effettuate al numero 335/8151624 all’assistente sociale, dottoressa Maria Carmela Pizzano dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. L’istruttoria della richiesta, l’accesso e la concessione del beneficio sono a cura del Consorzio che finanzia gli interventi nell’ambito del progetto “Andrà tutto bene”.