Coronavirus, la delegata alla Protezione civile di Atripalda Giuliana De Vinco fornirà assistenza per la richiesta dei voucher alimentari

In queste settimane il gruppo di Protezione Civile di Atripalda, che sin da subito è stato presente sul territorio per la risoluzione delle problematiche più disparate, ha messo in campo un’assistenza sostanziale, pratica e risolutiva e poco propagandistica.

E in continuità con questo modus operandi ma anche a seguito delle numerose chiamate al numero di Protezione Civile in cui viene chiesto aiuto per la compilazione del modulo di autodichiarazione volta alla richiesta dei voucher alimentari, la delegata alla protezione civile l’Avv Giuliana De Vinco si è resa disponibile a mettere a servizio della Protezione Civile la sua professionalità e pertanto fornirà assistenza telefonica alla compilazione, previo appuntamento al numero 348-2590185.