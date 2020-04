Coronavirus, si prolunga al 13 aprile la sospensione della sosta a pagamento, del mercato e del Farmer Market ad Atripalda: slitta anche la vendita dell’ex centro Pmi

Si prolunga la sospensione della sosta a pagamento, del mercato settimanale del giovedì e del Farmer Market di piazza alpini Orta ad Atripalda. E’ questo uno dei nuovi provvedimenti assunti dal sindaco Giuseppe Spagnuolo fino al prossimo 13 aprile. Un’ordinanza con disposizioni in materia di contrasto e contenimento dell’emergenza legata al Covid-19. Sospesa fino a quella data anche l’attività di controllo da parte dei vigilini della cooperativa “Oltre L’Orizzonte” che svolgono la funzione di ausiliari al traffico.

Continua ad essere vietato anche l’accesso al Parco delle Acacie, alla villa comunale di piazza Sparavigna e al Parco pubblico San Gregorio. Chiuso al pubblico anche il cimitero comunale. Differita inoltre al 24 aprile, alle ore 10, l’asta pubblica per la vendita dell’ex Centro per le Piccole e Medie Imprese di via San Lorenzo per un importo pari a 2.443.500,00. Un terzo esperimento di gara, dopo i primi due andati deserti, che alla luce del lockdown che sta interessando in tutto il Paese, appare sempre più complicato.

L’Amministrazione ha anche provveduto all’acquisto di 2.500 mascherine chirurgiche e 1000 Dpi.