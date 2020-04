Coronavirus, avviso pubblico per la costituzione dell’elenco di negozi convenzionati per i voucher comunali

L’assessore alle Attività Produttive del Comune di Atripalda, Mirko Musto con un avviso pubblico rivolto ai titolari di attività commerciali, invita gli esercenti della città a fornire la propria manifestazione d’interesse per la creazione di un elenco di esercizi convenzionati dove i cittadini beneficiari dei voucher comunali possono acquistare generi alimentari e prodotti di prima necessità mediante buoni spesa.

Gli alimenti sono: pane, pasta, carne, olio, sale, zucchero, frutta, verdura, prodotti essenziali per l’igiene personale e l’alloggio quali sapone, dentifricio, carta igienica, shampoo, detersivo per piatti e pavimenti, nonché prodotti per la prima infanzia quali latte, omogeneizzati, pannolini e beni di prima necessità quali farmaci e prodotti medicali.

La domanda per l’iscrizione nell’elenco, scaricabile dal sito del Comune, deve essere presentata entro mercoledì 8 aprile, alle ore 14.00.

”Si coglie l’occasione per esprimere gratitudine e rimarcare – conclude l’assessore – lo spirito di servizio che ha contraddistinto, in queste ultime settimane, l’intenso lavoro delle attività commerciali alle quali va il ringraziamento del Sindaco, mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale”.