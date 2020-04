Coronavirus, sale di nuovo il numero dei deceduti: 636 rispetto a ieri e oltre 16mila dall’inizio

Sale di nuovo in Italia il numero di morti in un solo giorno. Questo il bollettino fornito dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli sulla pandemia da Coronavirus. I numeri ufficiali del 6 aprile parlano di altri 636 morti a livello nazionale in diminuzione rispetto a ieri (con i decessi totali che salgono a 16.523), 93.187 i positivi totali e infine i guariti salgono a 22.837 persone.