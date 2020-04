Addio a Maurizio Zito, tra gli architetti più creativi della Campania

L’Irpinia piange Maurizio Zito uno degli architetti più creativi in Campania. Un infarto lo ha colpito questa sera mentre si trovava nel suo studio di Avellino insieme alla moglie e collega giapponese Hikaru Mori, con cui da anni condivideva l’avveniristico connubio professionale “Zitomori”, fucina di design moderno, capace di disegnare cantine di prestigio come i Feudi di San Gregorio della famiglia atripaldese Capaldo o in Toscana la Cantina Masseto della famiglia Frescobaldi.

Ad Atripalda tracce della sua creatività si ritrovano nell’ex Centro comunale per le Pmi di via San Lorenzo da lui progettato.