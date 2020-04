Ciclismo, un altro pupillo doc dell’A.S.Civitas-ProfumeriaLucia: Carmine Iantosca

Proseguiamo la presentazione degli atleti dell’A.S.Civitas-Profumeria Lucia. E’ la volta di Carmine Iantosca, classe 72’ di Chiusano S.Domenico. Carmine è un atleta di punta per il Team e divide la sua passione per la bici fra il lavoro (FCA), gli scacchi e i suoi affetti. Atleta serio e meticoloso con l’obiettivo sempre di migliorarsi. L’impegno negli allenamenti pregare e un fisico scolpito da passista scalatore di 1,72 d’altezza per 72 chilogrammi, sembrava lasciar presagire che Carmine poteva fare bene in sella alla bici. Ed, infatti, nei suoi primi quattro anni di agonismo ha dimostrato quello più di tutti che da segni di miglioramenti e forte crescita di forma, gara dopo gara, e i risultati ottenuti ne sono la testimonianza. Questi i suoi migliori piazzamenti di categoria: 3° posto nel 2014 al Girorodo Bike; 2° posto Cronoscalata Grottolella 2016; nel 2017 1° posto a RotondI nella cronoscalata Santuario Madonna della Stella e 3° nella challenge Scudetto Campano e infine 2° posto Cronoscalata Grottolella e 3° cronoscalata Mafariello Cervinara nel 2018. Dunque, anche se è in vigore ancora lo stop alle attività agonistiche causa Coronavirus, ci sono tutte le premesse per disputare una stagione agonistica di rilievo.