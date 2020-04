Coronavirus, consegnati i primi kit per la diagnosi veloce del virus. Il medico Gerardo Piscopo: “primo screening sulle persone più esposte”. FOTO

«Atripalda è pronta a partite insieme con la Provincia di Avellino e l’Ordine dei Medici irpini con il kit di diagnosi veloce da Covid-19». Lo aveva preannunciato giorni fa il sindaco Giuseppe Spagnuolo in conferenza stampa e ieri mattina il dottore Raffaele Gerardo Piscopo, cardiologo e medico di famiglia, nominato dal primo cittadino all’interno del Centro Operativo Comunale come riferimento della parte medica, ha ricevuto i primi kit per la diagnosi del virus.

«Questi test saranno effettuati da noi medici di base – spiega il dottore Piscopo – e serviranno ad effettuare un primo screening sulle persone più esposte. Sono dei test propedeutici perché in caso positivo si dovrà effettuare il tampone». Con i kit consegnate anche mascherine protettive ffp2. «I test verranno effettuati innanzitutto su medici, operatori sanitari, infermieri o contatti asintomatici – prosegue Piscopo -. Non verranno fatti a tutta la popolazione. Questi test sono gli stessi previsti dalla Regione e verranno effettuati in ambiente sanitario».

Il medico rinnova inoltre l’invito a restare a casa: «anche oggi in giro ho visto una quantità notevole di macchine. Mi rendo conto che stare chiusi in casa, in ambienti piccoli e in coabitazione, alla fine le persone possono avere problemi. Però più saremo attenti e prima avremo dei risultati. Altrimenti rischiamo di buttare al vento tutti i sacrifici fatti finora e dovremo ricominciare. Perciò invito tutti a stare più attenti e non mollare in questo momento. E’ come una partita di calcio, siamo quasi al ’90, ma è negli ultimi minuti che si decide una partita». Infine Piscopo consiglia di indossare le mascherine: «Dobbiamo evitare qualsiasi occasione di trasmissione da un soggetto all’altro. Per cui tenere la mascherina anche per strada è sicuramente una cosa buona. I soggetti che sono in isolamento a casa devono portare la mascherina chirurgica che impedisce di trasmettere l’infezione ad altri. Al di là di tutte le considerazioni e idee che si possono fare, ci sono delle regole non scritte, semplicemente di buon senso. Bisogna mantenere la distanza interpersonale di un metro e mezzo ed evitare contatti il più possibile. E’ un virus molto contagioso. Una malattia nuova, perciò bisogna tenere molta pazienza, fare meno polemiche, essere più uniti e fattivi. Le difficoltà non sono solo italiane ma mondiali».