Coronavirus, la Protezione civile di Atripalda dona uova pasquali ai bambini del Moscati e della città

Da questa settimana è partito il progetto di donazione delle uova ai bambini della città. A seguito di donazione abbiamo cominciato da lunedì infatti a inserire delle uova pasquali nei pacchi alimentari delle famiglie che hanno minori. Nella distribuzione abbiamo deciso di privilegiare i bambini del quartiere Alvanite distribuendo le uova. Si e’ poi scelto di regalare un uovo ai bambini delle scuole materne (nati dal 1/1/2015 al 31/12/2017). Nella giornata di venerdì abbiamo anche donato delle uova ai reparti di pediatria, oncologia ed ematologia dell’ospedale Moscati di Avellino. All’interno di tale iniziativa dopo essermi interfacciata con la direzione del Moscati mi sono fatta promotrice insieme al sindaco di una donazione di uova ai bambini ricoverati in questo momento in ospedale. Questo e’ solo un gesto, uno dei tanti messi in campo in questo periodo che ha come scopo oltre a quello di aiutare anche quello di portare un sorriso ai bambini che ad onor del vero stanno vivendo un tempo che mai avremmo fosse riservato a loro.

“Colgo l’occasione per fare gli auguri a tutta la comunità Atripaldese, vi siamo stati vicini in questo periodo di difficoltà, sappiamo e consociamo le vostre situazioni e saremo qui. Auguri a tutti voi” dichiara la delegata Giuliana De Vinco.