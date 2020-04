Coronavirus, l’annuncio del premier Conte: «Lockdown prorogato fino al 3 maggio»

«Le misure adottate dal governo stanno funzionando. L’italia si sta dimostrando un esempio anche per altri Paesi, ma proprio per questo non possiamo vanificare gli sforzi fin qui compiuti». Così il premier Giuseppe Conte ha poco fa confermato il prolungamento delle misure di lockdown contro il Coronavirus fino al 3 maggio. «Sarebbe una grande frustrazione perdere i risultati fin qui raggiunti – ha aggiunto Conte -. Dobbiamo continuare a mantenere alta la soglia dell’attenzione, dobbiamo farlo adesso che si avvicina la pasqua, per i ponti del 25 aprile, per il ponte del primo maggio».

«L’auspicio è che dopo il 3 maggio si possa ripartire con cautela, con qualche gradualità. Questo obiettivo dipenderà dal nostro comportamento, dobbiamo compiere questo ulteriore sforzo. La proroga che oggi disponiamo vale anche per le attività produttive, quindi continuiamo a la tutela della salute al primo posto». Il presidente del Consiglio ha inoltre annunciato la nomina di Vittorio Colao a capo della task force incaricata di studiare le misure per la fase due. A partire dal 14 aprile, conferma il presidente del Consiglio, potranno riaprire librerie e cartolerie, negozi per bambini e neonati. «Riapriamo la silvicoltura, cioè il taglio dei boschi – aggiunge Conte -.Il lavoro per la fase due è già partito. Non possiamo aspettare che il virus scompaia del tutto dal nostro territorio. Dovremo convivere con il virus e stiamo lavorando a un programma con due pilastri. Una task force con varie professionalità: sociologi, psicologi, esperti dell’organizzazione del lavoro, manager».