Coronavirus, l’appello a restare a casa del medico Gerardo Piscopo: «Vedo troppe macchine e persone ancora in giro»

«Vedo troppe macchine e persone ancora in giro». A rinnovare l’invito a restare a casa è il dottore Raffaele Gerardo Piscopo, cardiologo e medico di famiglia, nominato dal sindaco Giuseppe Spagnuolo all’interno del Centro Operativo Comunale. «Se da un lato mi complimento con tutte le persone che stanno facendo in queste settimane dei sacrifici restando a casa, sacrifici che non sono affatto inutili, devo dire purtroppo che mi arrivano segnalazioni di persone che vanno in giro senza motivi validi. Così rischiamo di rovinare tutto quello che è stata fatto e di buttare al vento tutti i sacrifici. Bisogna capire che non ci vuole nulla a far ripartire l’infezione e i contagi e poi dovremo ricominciare. A quelli che fanno spallucce, che rispondono chi se ne frega dico che rischiano di essere denunciati. C’è un concetto della comunità piuttosto bislacco. Sono le stesse persone che poi che poi si recano dal sindaco a chiedere qualcosa o aiuti. Le persone perbene invece queste cose non li fanno».

Il medico se la prende con chi con la scusa del supermercato esce tante volte da casa, con chi va a fare jogging o portano il cane in giro più volte», La paura è che con l’arrivo dei giorni di Pasqua ci sia un “rompete le righe” che può compromettere tutto. «A Pasqua dobbiamo restare tutti a casa. Anche io lo trascorrerò lontano dai miei affetti più cari, una mia figlia si trova a Siena e un’altra a Firenze. Ma abbiate rispetto dei sacrifici che stanno facendo gli altri. Ci saranno altri momenti per festeggiare. Diamo un senso di orgoglio e facciamo capire che siamo persone serie perché davvero c’è il rischio che il virus possano poi ripartire mettendo sotto stress anche il sistema sanitario. Forse perché non vediamo qua i morti come al Nord, allora pensiamo che il problema non è il nostro. La cosa è molto lunga, ogni giorni ci sono più di cinquecento morti ancora. Non si può scherzare, non è una cosa che si risolve domani mattina. Perciò invito tutti a non mollare in questo momento. E’ come una partita di calcio, siamo quasi al ’90, ma è negli ultimi minuti che si decide una partita».