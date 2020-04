Coronavirus, Via Crucis in una piazza San Pietro deserta. Il Papa: «Medici e preti sono i crocifissi di oggi»

Una Via Crucis in una piazza San Pietro a Roma vuota per Papa Francesco a causa dell’epidemia da Coronavirus. Alcuni dei testi delle meditazioni alternati al Vangelo sono stati scritti in prima persona dai detenuti della Casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova nel silenzio delle carceri. Il concetto spiegato all’inizio della cerimonia è che anche l’uomo capace del crimine più orrendo può essere protagonista della redenzione e della resurrezione.

«Oggi, in questo momento, penso al Signore crocifisso e alle tante storie dei crocifissi della storia, a quelli di oggi di questa pandemia; i medici, gli infermieri, le infermiere, le suore, i sacerdote, morti al fronte come soldati» ha detto Papa Francesco, aggiungendo: «Ci hanno dato la vita per amore resistenti come Maria, sotto le croci della loro comunità, degli ospedali, curando gli ammalati. Anche oggi ci sono crocifissi e crocifisse che muoiono per amore» ha detto il Papa a Rai 1.