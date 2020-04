Coronavirus, il crocefisso in processione per le strade vuote della Città. Foto

Il Coronavirus non ha vinto le tradizioni del Venerdì Santo. Ieri pomeriggio ad Atripalda il crocefisso è stato portato in processione per le strade vuote e deserte della Città dai due sacerdoti con il supporto del Comando dei Vigili urbani, della Protezione civile e dei Carabinieri.

I preti, don Fabio Mauriello e don Ranieri Picone, hanno portato il crocifisso nelle vie della città, impartendo la benedizione con la reliquia della Santa Croce a chi si è affacciato ai balconi e alle finestre delle case dal centro alle contrade periferiche della città.