Coronavirus, la Pasqua alla clinica Santa Rita di Atripalda tra i pazienti Covid-19

La Santa Pasqua alla clinica Santa Rita di Atripalda tra i pazienti Covid-19. Si tratta di 20 pazienti convalescenti. Giornali, caffè, camere separate, uovo di Pasqua e pranzo rituale, graditi dagli ospiti, che hanno potuto riassaporare un’atmosfera familiare dopo settimane di apprensione. Filmati e foto inviati ai congiunti hanno fatto da cornice alla giornata.

La casa di cura privata atripaldese di via Appia ha messo a disposizione per fronteggiare l’emergenza Coronavirus posti letto per pazienti Covid-19 in via di guarigione e trasferiti dal Moscati di Avellino

Un trasferimento che rientra nell’accordo raggiunto tra la Regione Campania e le cliniche private accreditate al sistema sanitario regionale in cui vengono trasferiti i pazienti Covid-19 che clinicamente sono guariti negli ospedali ma che risultano ancora positivi al tampone.

Un accordo che punta così a ridurre la pressione sulle strutture sanitarie pubbliche e liberare posti per nuovi contagiati.



