Coronavirus, quasi 20mila morti totali in Italia: oggi 431 decessi in diminuzione

Quasi ventimila vittime in Italia ma diminuiscono anche oggi i pazienti ricoverati nelle terapie intensive. Questo è il dato emerso dal bollettino fornito dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli sulla pandemia da Coronavirus. I numeri ufficiali del 12 aprile parlano di 431 morti a livello nazionale rispetto a ieri, un dato in diminuzione (con i decessi totali che salgono a 19.899), 102.253 positivi totali e infine i guariti salgono a 34.211 persone. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.343, in riduzione.