Coronavirus, il grido d’allarme dei commercianti atripaldesi in un manifesto: “Noi non ce la faremo”

Cari concittadini, rappresentanti delle associazioni di categoria, Presidente della Camera di Commercio, rappresentanti delle Istituzioni Politiche Locali e Caro Governatore della Regione Campania.

Noi piccoli esercenti siamo pienamente consapevoli del periodo tragico che tutto il Paese sta attraversando a causa dell’emergenza epidemiologica ed è per questo che, in primis, esprimiamo vicinanza a tutti gli operatori che a qualunque livello sono impegnati nella “guerra” di questo nemico invisibile e soprattutto alle famiglie che, a causa del virus hanno perso un loro caro.

Siamo, anche, consci che in questo momento aprire le nostre attività può rappresentare un serio pericolo per il contenimento del contagio e, quindi, per la salute dei nostri clienti e per noi stessi, siamo convinti nel lanciare l’invito di restare a casa.

Essendo quasi conclusa la cosiddetta “fase uno” senza che la nostra categoria abbia usufruito di alcuno aiuto concreto, al di là delle misure messe in campo e, ad oggi, non ancora manifestatesi materialmente, vorremmo farvi “aprire gli occhi” sulla fatidica “fase due” di cui tanto si parla e per la quale esigiamo delle chiare rassicurazioni su come dovremmo affrontarla, visto che la grandissima maggioranza di noi, ha esaurito ogni forma di risorsa e che allo stato attuale, senza chiare azioni concrete, non intenderà rialzare le proprie serrande!

Come si ritiene sia possibile poter pagare gli affitti dei locali commerciali, chiusi e senza alcuna possibilità d’incasso? La misura messa in campo che prevede un credito d’imposta del 60% sull’affitto “pagato”, da utilizzare per compensare le imposte future, risulta veramente impraticabile ed inconsistente, soprattutto per un sud Italia già in piena crisi economica prima del coronavirus. Difatti, per numerosissime attività la sopravvivenza si basava sull’incasso giornaliero. Quali e quante attività potranno permettersi di restare chiuse giorni, settimane o addirittura mesi senza incassi e dover, addirittura, pagare affitti e utenze?

La concessione di prestiti per poter andare avanti non farà altro che indebitarci ulteriormente perché quando riapriremo i clienti si recheranno nelle nostre attività con il “contagocce”, per effetto della comprensibile gestione del contagio che prevede il distanziamento sociale, gli incassi saranno limitati e alle spese correnti si dovranno aggiungere le rate del prestito, sì con garanzia Statale ma sempre da dover onorare. Quanti di voi si recheranno in un locale per trascorrere una piacevole serata in compagnia di amici o parenti alle prese con gli ausili di sicurezza: mascherine, guanti, divisori in plexiglass, etc.?

Andando avanti così saremo costretti alla chiusura ed a ritrovarci tutti senza lavoro e nelle nostre città mancherà quel tessuto sociale fatto da tanti piccoli esercenti che contribuiscono alla vitalità di una comunità e a moderare l’impatto dell’assistenza sociale sul territorio.

Questa è la cruda realtà di un futuro che vorremmo scongiurare dicendo BASTA!

ad una imposizione fiscale tra le più alte al mondo

ad un costo del personale pari a più del doppio del netto in busta paga

a considerare le partite Iva i cosiddetti limoni da spremere fino all’ultima goccia

ad una burocrazia asfissiante che accresce sempre più i costi aziendali.

Chiediamo interventi che prevedano:

un risarcimento in misura percentuale direttamente ai proprietari dei nostri locali commerciali, anziché il credito d’imposta per noi esercenti; il blocco delle utenze non domestiche fino a fine emergenza; il blocco delle procedure di iscrizione CRIF e CAI; Un contributo mensile nella misura del 30% del fatturato annuo da rapportare in dodicesimi o un contributo rapportato alle condizioni economiche del nucleo familiare e i carichi di famiglia secondo i parametri del reddito di cittadinanza. Congelamento delle pretese tributarie anche iscritte a ruolo fino all’entrata a pieno regime della vita quotidiana; Congelamento con prolungamento di ogni forma di finanziamento in corso; Concessione di utilizzo di scoperto bancario per il pagamento di assegni che dimostrino pagamenti di fatture per forniture antecedenti l’inizio dell’emergenza.

Il nostro è un grido di aiuto alla sopravvivenza che passi attraverso VERE soluzioni di natura economica che ci mettano in condizione di poter resistere, così come fu il piano Marshall nel dopoguerra, perché questa è una guerra contro un nemico invisibile che comporta gli stessi riflessi sul tessuto economico e sociale delle comunità, le quali altrimenti saranno città morte e represse economicamente e moralmente.

I piccoli imprenditori di Atripalda