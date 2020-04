Ciclismo, un altro venezuelano nell’A.S.Civitas-ProfumeriaLucia: Alejandro Marco Rodia

Un altro venezuelano tra gli atleti dell’A.S.Civitas-Profumeria Lucia: è Alejandro Marco Rodia, fratello maggiore di Adolfo. Marco è nato a San Juan (Venezuela) , classe 65’ , settantotto kg per 175 cm di altezza, caratteristiche individuali passista. Corridore della compagine atripaldese A.S.Civitas dal 2015. La prima sua grande passione è il calcio e lo ha praticato fino a pochi anni fa nel ruolo di portiere nelle categorie dilettanti. Ha scoperto la bici grazie al fratello Adolfo. Fin dalle prime pedalate ha riscontrato il piacere di andare in bici ed è nata subito una forte passione. Per Marco è stata dura nel primo anno di agonismo ma grazie al suo impegno nell’allenarsi con regolarità ha raggiunto una preparazione ottimale che gli ha permesso di gareggiare e tagliare il traguardo in diverse competizioni. Il suo obiettivo è quello che hanno tutti gli atleti che praticano una disciplina sportiva, quella di migliorarsi sempre. Anche se è da pochi anni che corre in bici ha già maturato una esperienza tale che riesce a stare bene in gruppo, in poche parole Marco ha dimostrato di essere un atleta “ tosto”, non si arrende mai e dà sempre tutto quello che ha, tirando fuori il meglio di sé. Da parte sua, Marco non fa mancare il suo impegno e apporto alla squadra e non vede l’ora di iniziare a pedalare con il gruppo, ma per il momento causa covid-19m tutti a pedalare in casa sul rullo.