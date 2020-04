Coronavirus, al via la distribuzione dei voucher comunali: 370 le domande presentate. Sospesa la sosta a pagamento e il mercato fino al 3 maggio

Al via la distribuzione dei voucher comunali ad Atripalda con il sindaco che ordina la sospensione della sosta a pagamento mentre resta off-limits anche il mercato settimanale del giovedì e il Farmer Market – “Il Mercato del Contadino” di piazza alpini Orta.

E’ questo uno dei nuovi provvedimenti assunti dal primo cittadino Giuseppe Spagnuolo fino al prossimo 3 maggio. Nell’ordinanza che prevede disposizioni in materia di contrasto e contenimento dell’emergenza legata al Covid-19, vengono sospese fino a quella data anche le attività di controllo da parte dei vigilini della cooperativa “Oltre L’Orizzonte” che svolgono la funzione di ausiliari al traffico nella cittadina del Sabato.

Vietato anche l’accesso del pubblico a Parco delle Acacie, alla villa comunale di piazza Sparavigna e al Parco pubblico di San Gregorio. Resta chiuso al pubblico anche il cimitero comunale di via Pianodardine.

Intanto il Comune sta procedendo alla consegna delle famiglie atripaldesi dei voucher comunali per l’acquisto di beni di prima necessità. «E’ quasi concluso il lavoro di istruttoria delle domande e la preparazione dei buoni spesa per i nuclei familiari atripaldesi – illustra la fascia tricolore -. Dopo aver iniziato la distribuzione sabato scorso, con la consegna a chi aveva requisiti di priorità, e continuato ieri e oggi, si sta provvedendo a contattare altri 165 nuclei familiari per la consegna dei buoni nella giornata di venerdì. Si sta inoltre provvedendo a far integrare un ultimo piccolo gruppo di istanze risultate incomplete, circa una ventina, in modo da non escludere nessuno che abbia i requisiti per fruire di questo importante aiuto nell’attuale condizione di emergenza».

In totale sono state 370 le domande pervenute a Palazzo di città. I voucher comunali per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità possono essere spesi nei negozi convenzionati con il Comune, circa una trentina sul territorio cittadino, e sono destinati a tutte quelle famiglie atripaldesi in stato di bisogno. Quattro gli importi dei buoni consegnati: 100 euro (per un componente del nucleo familiare), 150 (per 2 componenti), 250 (per 3 componenti) e infine 300 euro (superiore a tre componenti). A disposizione ci sono un po’ meno di 86 mila euro.

All’albo pretorio di piazza Municipio sono stati pubblicati gli elenchi, con le rispettive determine, in cui viene riportato il numero di protocollo della domanda presentata, l’importo spettante e il numero di buoni da ritirare presso il Servizio Sociale, ciascuno del valore nominale di 10 euro, contraddistinto da un numero progressivo.